Раскрыт секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом

Российское кино пользуется популярностью в других странах за счёт сильных сценариев. Об этом заявил актёр, сценарист и продюсер Георгий Житков в разговоре с РИА «ФедералПресс».

«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъёмочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», — заявил эксперт.

В пример он привёл комедию «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, которую продали в 16 стран, в том числе в Сербию, Бразилию, Турцию и Францию. Также популярностью за рубежом пользуются «Интерны», которых продали 12 государствам. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.