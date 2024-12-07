Раскрыт секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом
Продюсер Житков: Тренды российского кинобизнеса опережают общемировые
Кадр из фильма «Холоп» (2019), режиссёр Клим Шипенко / Kinopoisk
Российское кино пользуется популярностью в других странах за счёт сильных сценариев. Об этом заявил актёр, сценарист и продюсер Георгий Житков в разговоре с РИА «ФедералПресс».
«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъёмочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», — заявил эксперт.
В пример он привёл комедию «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, которую продали в 16 стран, в том числе в Сербию, Бразилию, Турцию и Францию. Также популярностью за рубежом пользуются «Интерны», которых продали 12 государствам. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.
Очередным хитом может стать сериал по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит». Режиссёрское кресло занял Жора Крыжовников, подаривший россиянам такие хиты, как «Лёд-2» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». В основе сюжета будет история о трёх подругах, которые приехали в столицу в поисках лучшей жизни. Действие развернётся в Москве 2000-х годов.