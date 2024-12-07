«Вы хотели потопить меня»: Лавров ловко осадил модератора форума в Дохе и сорвал овации
Лавров поставил на место модератора форума в Дохе после вопроса про Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров столкнулся на сессии Дохийского форума с попыткой «заткнуть рот России» по вопросам украинского кризиса, модератор мероприятия каждый раз грубо прерывал дипломата, когда заходила речь о первопричинах конфликта, уходящего корнями в 2014 год.
Сергей Лавров на Дохийском форуме. Видео © Life.ru
Ведущий встречи сначала забросал Лаврова вопросами о Сирии, а когда тема коснулась ситуации на Украине и министр начал объяснять первопричину спецоперации, то модератор засуетился и резко сказал, что именно сейчас «заканчивается время» выступления.
«Как только звучит какая-то первопричина, которая вам не нравится, вы стараетесь переключить её. Если у вас «заканчивается время», то я был прав. Тогда я был прав. Вы хотели потопить меня в вопросах о Сирии», — ответил Лавров, на что зал откликнулся аплодисментами. Он также назвал ведущего «частью культуры отмены».
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Катар, чтобы принять участие 22-м Дохийском форуме. Мероприятие завершится 8 декабря. Участники обсудят актуальные вопросы международной безопасности, энергетического перехода и устойчивого экономического развития.
Telegram / МИД России