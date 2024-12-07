«Вы хотели потопить меня»: Лавров ловко осадил модератора форума в Дохе и сорвал овации

Глава МИД РФ Сергей Лавров столкнулся на сессии Дохийского форума с попыткой «заткнуть рот России» по вопросам украинского кризиса, модератор мероприятия каждый раз грубо прерывал дипломата, когда заходила речь о первопричинах конфликта, уходящего корнями в 2014 год.

Ведущий встречи сначала забросал Лаврова вопросами о Сирии, а когда тема коснулась ситуации на Украине и министр начал объяснять первопричину спецоперации, то модератор засуетился и резко сказал, что именно сейчас «заканчивается время» выступления.

«Как только звучит какая-то первопричина, которая вам не нравится, вы стараетесь переключить её. Если у вас «заканчивается время», то я был прав. Тогда я был прав. Вы хотели потопить меня в вопросах о Сирии», — ответил Лавров, на что зал откликнулся аплодисментами. Он также назвал ведущего «частью культуры отмены».