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7 декабря, 14:33

«Вы хотели потопить меня»: Лавров ловко осадил модератора форума в Дохе и сорвал овации

Лавров поставил на место модератора форума в Дохе после вопроса про Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров столкнулся на сессии Дохийского форума с попыткой «заткнуть рот России» по вопросам украинского кризиса, модератор мероприятия каждый раз грубо прерывал дипломата, когда заходила речь о первопричинах конфликта, уходящего корнями в 2014 год.

Сергей Лавров на Дохийском форуме. Видео © Life.ru

Ведущий встречи сначала забросал Лаврова вопросами о Сирии, а когда тема коснулась ситуации на Украине и министр начал объяснять первопричину спецоперации, то модератор засуетился и резко сказал, что именно сейчас «заканчивается время» выступления.

«Как только звучит какая-то первопричина, которая вам не нравится, вы стараетесь переключить её. Если у вас «заканчивается время», то я был прав. Тогда я был прав. Вы хотели потопить меня в вопросах о Сирии», — ответил Лавров, на что зал откликнулся аплодисментами. Он также назвал ведущего «частью культуры отмены».

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Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Катар, чтобы принять участие 22-м Дохийском форуме. Мероприятие завершится 8 декабря. Участники обсудят актуальные вопросы международной безопасности, энергетического перехода и устойчивого экономического развития.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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