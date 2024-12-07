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7 декабря, 15:43

В Львовской области украинец отрезал соседу голову кухонным ножом

Мужчина, отрезавший кухонным ножом голову соседу. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Полиция Львовской области

Мужчина, отрезавший кухонным ножом голову соседу. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Полиция Львовской области

Украинец отрезал голову соседу кухонным ножом в порыве ссоры. Трагедия произошла во Львовской области. Мужчина скончался на месте, сообщают правоохранительные органы.

Конфликт случился в пятницу, 6 декабря. В полицию сообщили о теле мужчины с признаками насильственной смерти, которое было найдено в одном из домов в Новом Роздоле.

Оказалось, что между двумя соседями возникло недопонимание, в результате чего 44-летний хозяин жилья взял кухонный нож и отрезал голову своему 33-летнему гостю. В итоге мужчина умер. Задержанному грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной трагедии, которая уже случилась в Киеве. На улице украинской столицы торговка убила мужчину ножницами. Женщине просто не понравилось замечание от прохожего и она нанесла ему несколько ударов. Мужчина скончался на месте.

Наталья Афонина
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