В Львовской области украинец отрезал соседу голову кухонным ножом

Украинец отрезал голову соседу кухонным ножом в порыве ссоры. Трагедия произошла во Львовской области. Мужчина скончался на месте, сообщают правоохранительные органы.

Конфликт случился в пятницу, 6 декабря. В полицию сообщили о теле мужчины с признаками насильственной смерти, которое было найдено в одном из домов в Новом Роздоле.

Оказалось, что между двумя соседями возникло недопонимание, в результате чего 44-летний хозяин жилья взял кухонный нож и отрезал голову своему 33-летнему гостю. В итоге мужчина умер. Задержанному грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.