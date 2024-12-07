В Москве наградили победителей Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания»

7 декабря в Москве на ВНДХ прошла церемония награждения победителей III Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» в рамках одноимённого форума. В голосовании за кандидатов участвовала детская экспертная комиссия. На мероприятии присутствовали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото © Life.ru

«Это самая искренняя, честная и справедливая премия, в которой дети и выдвигают номинантов, и выбирают победителей. Ребята точно голосуют сердцем, их не обманешь. Передавать знания — это великая работа. Но передать убеждения — гораздо сложнее. Для того чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру — самому верить. А для того чтобы передать патриотизм — надо самому быть патриотом. И мы видим результаты вашей работы: с момента запуска проекта советников директоров по воспитанию количество детей, которые гордятся своей страной, выросло на 36% — с 60 до 96%, а количество ребят, которые смело говорят, что считают себя патриотами России, выросло на 25% — до 93%!» — приветствовал участников форума Сергей Кириенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото © Life.ru

«Это большая ответственность, когда от твоего решения зависит судьба победителя. Я старался объективно оценивать актуальность каждого проекта — для всех, а не только для меня. Почти все они были интересными, многим я поставил максимальный балл», — сказал ученик 9-го класса школы № 1 города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Куприн.

Лучших наставников определяли в четырёх основных и шести специальных номинациях. Премии «Навигатор детских открытий» — самой престижной и массовой — удостоилась советник директора школы № 73 города Краснодара Алёна Середа.

Победители премии. Фото © Life.ru

Среди советников директоров учреждений СПО победу одержал Георгий Семёнов из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Он удостоился премии в номинации «Навигатор профессиональных маршрутов».

«Вдохновителем команды» была признана Ольга Бабенко из города Волжского Волгоградской области. Эта премия присуждается лучшему муниципальному координатору проекта.

Звание «Навигатор моего сердца» детская экспертная комиссия отдала Гулнар Гусейновой из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Награждение победителей. Фото © Life.ru

«На несколько дней павильон «Россия — моя история» превратился в главную воспитательную площадку страны. Здесь собрались более 1500 участников форума. Среди них региональные координаторы и представители региональных команд проекта «Навигаторы детства» из 89 субъектов Российской Федерации и города Байконура, эксперты и лидеры общественного мнения», — сказано в пресс-релизе.