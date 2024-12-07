«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:04

Пострадавший при взрыве телефона в ТЦ в Москве получил ожоги лица и рук

Один из пострадавших от взрыва китайского смартфона в московском ТЦ госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По данным SHOT, у него ожоги лица и рук. Второй пострадавший отравился дымом.

Обстановка у ТЦ Вавилон в Москве, где взрыв телефона привёл к пожару. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что слышали два хлопка с интервалом около секунды, после чего увидели, как из пункта по ремонту смартфонов выбежало двое мужчин. Всего из здания были эвакуированы 60 человек, к настоящему моменту пожар устранили.

Взрыв обрушил дом в Гааге, под завалами десятки человек
Взрыв обрушил дом в Гааге, под завалами десятки человек

Напомним, взрыв в салоне сотовой связи в столичном ТЦ «Вавилон-92» прогремел сегодня. К месту оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, сообщалось о том, что посетители соседнего магазина оказались заблокированы.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar