Пострадавший при взрыве телефона в ТЦ в Москве получил ожоги лица и рук

Один из пострадавших от взрыва китайского смартфона в московском ТЦ госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По данным SHOT, у него ожоги лица и рук. Второй пострадавший отравился дымом.

Обстановка у ТЦ Вавилон в Москве, где взрыв телефона привёл к пожару. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что слышали два хлопка с интервалом около секунды, после чего увидели, как из пункта по ремонту смартфонов выбежало двое мужчин. Всего из здания были эвакуированы 60 человек, к настоящему моменту пожар устранили.