«Кража века»: Указ Петра I из российского архива «всплыл» на аукционе в Испании
Неизвестные подменили указ Петра I в Российском военно-историческом архиве
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) выяснили, что находившийся на хранении «Указ императора Петра I» от 1723 года является подделкой. Установить факт удалось после того, как на аукционе в Испании «всплыл» аналогичный документ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.
Сотрудники архива нашли на сайте испанского аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. неожиданный лот «из России». Заместитель директора РГВИА уже подал заявление правоохранителям с просьбой разобраться в ситуации. Когда была проведена экспертиза исторического документа, находящегося в архиве, выяснилось, что это подделка. Сейчас заведено уголовное дело по факту кражи подлинника.
Ранее в Нижнем Новгороде неизвестные похитили тактильную мини-копию памятника Максиму Горькому, установленную на площади, но власти города уже пообещали восстановить арт-объект. После инцидента на постаменте остались только бронзовые туфли писателя. Управление по туризму города обратилось в полицию для расследования данного происшествия.
© Wikipedia / Жан-Марк Натье