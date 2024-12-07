«Кража века»: Указ Петра I из российского архива «всплыл» на аукционе в Испании

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) выяснили, что находившийся на хранении «Указ императора Петра I» от 1723 года является подделкой. Установить факт удалось после того, как на аукционе в Испании «всплыл» аналогичный документ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Сотрудники архива нашли на сайте испанского аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. неожиданный лот «из России». Заместитель директора РГВИА уже подал заявление правоохранителям с просьбой разобраться в ситуации. Когда была проведена экспертиза исторического документа, находящегося в архиве, выяснилось, что это подделка. Сейчас заведено уголовное дело по факту кражи подлинника.