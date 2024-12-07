Отпинавший трёхлетнего сына житель Уфы попытался оправдаться за свой поступок

Отца из Уфы, который пинками хотел растормошить маленького сына, задержали для дачи показаний. Ему могут предъявить обвинение за жестокое обращение с ребёнком, пишет 360.ru.

На данный момент отец раскаялся и признал вину. Он пояснил, что мальчик часто ведёт себя подобным образом. Недавно он сильно заболел из-за лежания на земле. В этот раз ребёнок не хотел идти в детский сад, поэтому улёгся на заснеженный асфальт. Поднять сына отец не мог, так как обе руки были заняты.

Известно, что в семье растёт два мальчика трёх и пяти лет. Семья на учёте не состоит. Травм у малыша, которого пинал отец, не обнаружено.