Отпинавший трёхлетнего сына житель Уфы попытался оправдаться за свой поступок
В Уфе задержали отца, который отпинал лежащего на земле 3-летнего сына
Мужчина отпинал своего сына в Уфе. Фото © Кадр из видео Telegram / Mash Batash
Отца из Уфы, который пинками хотел растормошить маленького сына, задержали для дачи показаний. Ему могут предъявить обвинение за жестокое обращение с ребёнком, пишет 360.ru.
На данный момент отец раскаялся и признал вину. Он пояснил, что мальчик часто ведёт себя подобным образом. Недавно он сильно заболел из-за лежания на земле. В этот раз ребёнок не хотел идти в детский сад, поэтому улёгся на заснеженный асфальт. Поднять сына отец не мог, так как обе руки были заняты.
Известно, что в семье растёт два мальчика трёх и пяти лет. Семья на учёте не состоит. Травм у малыша, которого пинал отец, не обнаружено.
Ранее Life.ru публиковал запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина при помощи ног пытался поднять малыша с земли. Сначала он скинул мальчика, пока тот сидел на бетонном блоке, а затем начал методично пинать его ногой. Мать ребёнка заступилась за мужа, заявив, что он хотел лишь растормошить сына.