Обученное во Франции подразделение ВСУ стало очередной «бригадой-зомби»

«Ситуация с этой бригадой такая же, как со всеми другими новыми «бригадами-зомби», или, как их ещё называют, «бумажными бригадами». Они бесконечно создаются для отчётности: туда загоняют людей, но слаживание структур управления не проводится. Затем подразделение просто разрывают на куски, прикомандируют к другим, отправляя большинство в штурмовики, за исключением пристроенных через «схематозы» штабистов», — написала она.

Парламентарий привела сообщение одного из военнослужащих бригады. Тот заявляет, что подразделение изначально никому не было нужно, несмотря на то, что людей в неё срочно собирали по всей Украине. Весь ажиотаж вокруг бригады был для того, чтобы произвести впечатление на французов и получить от них оружие. Но по возвращении на родину бригада стала донорским материалом для других подразделений ВСУ. По словам военнослужащего, в такой ситуации для есть плюсы для украинской армии — они всё же получили новое оружие и резервы для уже воюющих бригад. С другой стороны, бойцы прибывшего из Франции подразделения совершенно не слажены с теми бригадами, к которым их по итогу прикомандировали.