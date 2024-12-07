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7 декабря, 17:21

Обученное во Франции подразделение ВСУ стало очередной «бригадой-зомби»

Нардеп Безуглая: Вернувшуюся на Украину бригаду Анны Киевской разобрали на части

155-ю бригаду ВСУ имени Анны Киевской, которая была обучена и вооружена во Франции, по возвращении в Незалежную поделили на части и распределили их по другим подразделениям, отправив таким образом на передовую без боевого слаживания. Об этом заявила нардеп Рады Марьяна Безуглая.

«Ситуация с этой бригадой такая же, как со всеми другими новыми «бригадами-зомби», или, как их ещё называют, «бумажными бригадами». Они бесконечно создаются для отчётности: туда загоняют людей, но слаживание структур управления не проводится. Затем подразделение просто разрывают на куски, прикомандируют к другим, отправляя большинство в штурмовики, за исключением пристроенных через «схематозы» штабистов», — написала она.

Парламентарий привела сообщение одного из военнослужащих бригады. Тот заявляет, что подразделение изначально никому не было нужно, несмотря на то, что людей в неё срочно собирали по всей Украине. Весь ажиотаж вокруг бригады был для того, чтобы произвести впечатление на французов и получить от них оружие. Но по возвращении на родину бригада стала донорским материалом для других подразделений ВСУ. По словам военнослужащего, в такой ситуации для есть плюсы для украинской армии — они всё же получили новое оружие и резервы для уже воюющих бригад. С другой стороны, бойцы прибывшего из Франции подразделения совершенно не слажены с теми бригадами, к которым их по итогу прикомандировали.

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Напомним, недавно завершение обучения бригады «Анна Киевская» анонсировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Готовыми к бою с Армией России в Незалежную должны были вернуться 2300 бойцов, при этом подразделение включала инженерный и артиллерийский корпус.

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Telegram / «Страна.ua»

Юрий Лысенко
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