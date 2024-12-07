Лавров заявил об отсутствии интереса к высказываниям Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался на сессии Дохийского форума, что больше не слушает выступления Владимира Зеленского, который постоянно меняет своё мнение и разбрасывается взаимоисключающими утверждениями. Так министр ответил на вопрос модератора мероприятия о желании Киева «заморозить конфликт» и заручиться защитой «зонтика» НАТО.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от А до Я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — поделился Лавров.