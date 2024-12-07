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7 декабря, 16:10

Лавров заявил об отсутствии интереса к высказываниям Зеленского

Лавров не следит за высказываниями Зеленского, меняющего позицию от А до Я

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался на сессии Дохийского форума, что больше не слушает выступления Владимира Зеленского, который постоянно меняет своё мнение и разбрасывается взаимоисключающими утверждениями. Так министр ответил на вопрос модератора мероприятия о желании Киева «заморозить конфликт» и заручиться защитой «зонтика» НАТО.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от А до Я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — поделился Лавров.

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Напомним, Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов остановить огонь на Укриане и отказаться от некоторых территорий. Но для этого он призвал быстро взять под зонтик НАТО ту территорию страны, которая находится под контролем ВСУ.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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