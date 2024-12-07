Город в заложниках: И.о. мэра Чернигова уходит в отставку после угроз из Офиса президента

Секретарь Черниговского городского совета и по совместительству исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что уходит в отставку. Об этом он заявил в опубликованном на странице в личной соцсети видеообращении, заявив, что на него по «указанию сверху» оказывают давление военные.

«Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчётов с подрядчиками, работающими на восстановление города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое!» — утверждает чиновник.

Ломако также сказал, что чиновники из военных администраций фактически взяли город в заложники по команде из Офиса президента. Также он обвинил двух «назначенных сверху военных администраторов» в предпринимаемых на протяжении последних двух лет попытках уничтожить местное самоуправления Чернигова. И.о. мэра объявил, что подаёт в отставку, чтобы «освободить город из заложников» и просит рассмотреть его заявление на ближайшей сессии.

Обязанности мэра Чернигова Ломако исполнял с 9 февраля 2023 года. Его предшественник Владислав Атрошенко оставил свой пост после крупного коррупционного скандала.