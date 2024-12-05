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5 декабря, 12:59

Зеленский сообщил, что шесть мэров украинских городов попали в российский плен

Владимир Зеленский сообщил, что шесть мэров украинских городов и глав общин оказались в плену у российских сил. Эта информация была озвучена в эфире телеканала «Новости.LIVE».

При этом Зеленский не уточнил, о каких именно городах и общинах идет речь.

Ранее российские военные захватили в плен семерых солдат из отдельной президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в районе посёлка Великая Новосёлка, расположенного в Донецкой Народной Республике

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Плен для украинских солдат — это едва ли не единственная возможность выжить. Но бывают и другие причины сложить оружие. Так, солдат Вооружённых сил Украины Руслан Сычевский сдался в плен российским военным, чтобы увидеть свою семью, которая проживает в Курске.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Марина Фещенко
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