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7 декабря, 18:23

Число участников иска против главы ЕК фон дер Ляйен возросло до 1000 человек

Число людей, примкнувших к иску против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с обвинением в коррупции при закупках не прошедших испытания вакцин от CoViD-19, достигло тысячи человек. Об этом во время пресс-конференции в Льеже заявил инициатор иска, бельгийский активист Фредерик Бальдан.

«Количество участников иска со стороны обвинения, которые выступают против фон дер Ляйен, уже достигло тысячи человек. Это, в том числе, правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых умерли в результате побочных эффектов вакцины Pfizer», — сказал лоббист.

Бальдан добавил, что для слушаний был выделен очень маленький зал и поэтому, вопреки обыкновению, участники процесса со сторон обвинения и защиты не рассажены порознь и иногда сидят буквально друг за другом. Юристы фон дер Ляйен никак не комментировали ситуацию вокруг иска.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что американское издание New York Times направило в адрес Еврокомиссии иск. В обвинении утверждалось, что Урсула фон дер Ляйен могла нарушить правила при подписании соглашения на закупку от CoViD-19 компании Pfizer и скрыть улики.

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ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Юрий Лысенко
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