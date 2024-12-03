Урсула фон дер Ляйен добилась мести волкам после убийства её любимого пони

С марта 2025 года статус волков в Европе будет понижен, что облегчит их отстрел. Это решение было поддержано большинством стран-участниц Бернской конвенции, регулирующей охрану дикой природы на континенте, и связано с увеличением популяции хищников и их влиянием на сельское хозяйство, сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, начиная с 7 марта, псовые будут переведены из категории «строго охраняемых» в статус «охраняемых». Это изменение предполагает, что отстрел или использование животных будут регулироваться лишь в рамках недопущения угрозы их численности. Ранее любые действия против этих хищников допускались только в исключительных случаях, таких как угроза для здоровья, безопасности людей или скота.

«Это важное решение для наших сельских общин и фермеров. Нам необходимо найти баланс между сохранением дикой природы и защитой средств к существованию», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сам фон дер Ляйен также выступала за принятие новых мер, особенно после того, как её пони погибла от нападения волка в 2022 году.

Однако представители природоохранных организаций резко осудили это решение. Международный фонд защиты животных охарактеризовал инициативу как «опасный шаг назад для биоразнообразия» и предупредил, что ослабление охраны может создать тревожный прецедент для всей Европы.

Изменения вступят в силу, если треть из 46 государств-участников Совета Европы не выступит против в ближайшие месяцы. Эксперты уже опасаются, что это нововведение приведёт к серьёзным последствиям для экосистемы региона.