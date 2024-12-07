В Ozon прокомментировали Life.ru массовое бегство сотрудников от проверки ФМС в Подмосковье

Сбежавшие от проверки Федеральной миграционной службы (ФМС) со склада Ozon в подмосковном Обухове мигранты являлись сотрудниками подрядных организаций, сотрудничающих с торговой площадкой. Об этом, пообещав выяснить все обстоятельства случившегося, сообщила Life.ru пресс-служба маркетплейса.

«На наших логистических объектах регулярно проходят проверки, в том числе миграционных служб. Мы всегда оказываем правоохранительным органам содействие в их проведении, и тщательно проверяем собственных сотрудников. В последних случаях к дополнительным проверкам привлекались сотрудники подрядных организаций на объектах. Однако при поиске специалистов наши партнёры обязаны проверять у них все необходимые документы», — объяснили в пресс-службе.

В Ozon указали, что проводят проверку контрагентов и выясняют обстоятельства, при которых сотрудники подрядчиков могли попытаться скрыться в ходе сверки документов.