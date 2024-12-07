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7 декабря, 19:31

В Ozon прокомментировали Life.ru массовое бегство сотрудников от проверки ФМС в Подмосковье

Ozon: Сбежавшие в Подмосковье от ФМС иностранцы были наняты подрядчиком

Сбежавшие от проверки Федеральной миграционной службы (ФМС) со склада Ozon в подмосковном Обухове мигранты являлись сотрудниками подрядных организаций, сотрудничающих с торговой площадкой. Об этом, пообещав выяснить все обстоятельства случившегося, сообщила Life.ru пресс-служба маркетплейса.

«На наших логистических объектах регулярно проходят проверки, в том числе миграционных служб. Мы всегда оказываем правоохранительным органам содействие в их проведении, и тщательно проверяем собственных сотрудников. В последних случаях к дополнительным проверкам привлекались сотрудники подрядных организаций на объектах. Однако при поиске специалистов наши партнёры обязаны проверять у них все необходимые документы», — объяснили в пресс-службе.

В Ozon указали, что проводят проверку контрагентов и выясняют обстоятельства, при которых сотрудники подрядчиков могли попытаться скрыться в ходе сверки документов.

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Напомним, 7 декабря на склад Ozon в подмосковном Обухово прибыла проверка ФМС и обратила в бегство целую толпу иностранных специалистов. Преградой на их пути не стал даже забор выше человеческого роста.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Юрий Лысенко
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