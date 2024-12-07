Футболист «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзную аварию и находится в больнице

Футбольный клуб «Вест Хэм» сообщил о состоянии нападающего Майкла Антонио, который попал в ДТП в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Футболист находится в стабильном состоянии.

«Майкл в сознании, общается и на данный момент находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице. В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Автомобиль Майкла Антонио после ДТП. Фото © X / COYIrons

Клуб пообещал опубликовать дополнительную информацию в надлежащее время.

Антонио 34 года, он выступает за «Вест Хэм» с 2015-го. Всего на его счету 323 матча за «молотобойцев», в которых футболист забил 83 мяча и отдал 41 голевую передачу.