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7 декабря, 19:10

Футболист «Вест Хэма» Антонио попал в серьёзную аварию и находится в больнице

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио. Обложка © whufc.com

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио. Обложка © whufc.com

Футбольный клуб «Вест Хэм» сообщил о состоянии нападающего Майкла Антонио, который попал в ДТП в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Футболист находится в стабильном состоянии.

«Майкл в сознании, общается и на данный момент находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице. В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Автомобиль Майкла Антонио после ДТП. Фото © X / COYIrons

Автомобиль Майкла Антонио после ДТП. Фото © X / COYIrons

Клуб пообещал опубликовать дополнительную информацию в надлежащее время.

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Антонио 34 года, он выступает за «Вест Хэм» с 2015-го. Всего на его счету 323 матча за «молотобойцев», в которых футболист забил 83 мяча и отдал 41 голевую передачу.

Ранее жуткая история приключилась с полузащитником «Фиорентины» Эдоардо Бове, который потерял сознание в матче чемпионата Италии с «Интером». Оказалось, что игрок перенёс эпилептический припадок, который сопровождался остановкой сердца.

Артур Лапсаков
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