Футболист рухнул на поле без сознания в чемпионате Италии, он пришёл в себя в больнице
Матч «Фиорентины» и «Интера» прервали из-за потерявшего сознание игрока
Полузащитника «Фиорентины» увезли в больницу после потери сознания на поле. Обложка © X / MatteoDovellini
Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание в матче чемпионата Италии с «Интером». Футболиста увезли с поля в больницу, а встреча была прервана.
Это произошло на 17-й минуте встречи, когда игрок рухнул на газон. Футболисты тут же стали вызывать врачей, а также окружили пострадавшего от камер. На глазах некоторых спортсменов были слёзы.
По данным Sky Sport Italia, в больнице 22-летний итальянец пришёл в себя, а его сердце бьётся. По данным агентства ANSA, игрок перенёс эпилептический припадок, который сопровождался остановкой сердца.
Прерванный матч сыграют в другой день. Пока его дата неизвестна.
Летом текущего года трагедия произошла в Уругвае: 27-летний футболист клуба «Насьональ» Хуан Искьердо потерял сознание в матче плей-офф Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу». Во время игры у игрока произошло нарушение сердечного ритма. В больнице он скончался. Позднее обследование выявило у Искьердо прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.