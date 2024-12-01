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1 декабря, 19:14

Футболист рухнул на поле без сознания в чемпионате Италии, он пришёл в себя в больнице

Матч «Фиорентины» и «Интера» прервали из-за потерявшего сознание игрока

Полузащитника «Фиорентины» увезли в больницу после потери сознания на поле. Обложка © X / MatteoDovellini

Полузащитника «Фиорентины» увезли в больницу после потери сознания на поле. Обложка © X / MatteoDovellini

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание в матче чемпионата Италии с «Интером». Футболиста увезли с поля в больницу, а встреча была прервана.

Это произошло на 17-й минуте встречи, когда игрок рухнул на газон. Футболисты тут же стали вызывать врачей, а также окружили пострадавшего от камер. На глазах некоторых спортсменов были слёзы.

По данным Sky Sport Italia, в больнице 22-летний итальянец пришёл в себя, а его сердце бьётся. По данным агентства ANSA, игрок перенёс эпилептический припадок, который сопровождался остановкой сердца.

Прерванный матч сыграют в другой день. Пока его дата неизвестна.

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Летом текущего года трагедия произошла в Уругвае: 27-летний футболист клуба «Насьональ» Хуан Искьердо потерял сознание в матче плей-офф Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу». Во время игры у игрока произошло нарушение сердечного ритма. В больнице он скончался. Позднее обследование выявило у Искьердо прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

Артур Лапсаков
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