В Москву начали прибывать иностранные делегации для участия в ПА ОДКБ

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Об этом сказано в сообщении на сайте Госдумы.

«Среди них — делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Её встретила заместитель председателя ГД Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы сотрудничества Государственной думы с ПА ОДКБ", — говорится в записи.

В ходе мероприятий участники обсудят вопросы гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ в сфере информационных технологий и противодействия вызовам и угрозам безопасности. Также в повестке проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.