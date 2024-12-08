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7 декабря, 21:08

В Москву начали прибывать иностранные делегации для участия в ПА ОДКБ

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Об этом сказано в сообщении на сайте Госдумы.

«Среди них — делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Её встретила заместитель председателя ГД Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы сотрудничества Государственной думы с ПА ОДКБ", — говорится в записи.

В ходе мероприятий участники обсудят вопросы гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ в сфере информационных технологий и противодействия вызовам и угрозам безопасности. Также в повестке проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и ОДКБ перешли точку невозврата. Политик отметил, что Ереван не накладывает вето ни на один документ, потому что считает себя вне организации.

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Артур Лапсаков
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