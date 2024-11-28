Life.ru публикует полный текст выступления Путина на ОДКБ об ударах по Украине

Во время саммита ОДКБ в Астане президент Владимир Путин подробно информировал коллег по объединению о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Life.ru публикует текст выступления главы государства без сокращения.

«У нас военно-политическая организация и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах. Понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня.

Считаю своим долгом проинформировать вас о тех событиях, которые происходили в самые последние годы. Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённых силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства.

Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов, соответствующих стран НАТО, просто невозможно.

Тем не менее, как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были, тем не менее, нанесены по Брянской и Курской областям американскими ракетными атаками и британскими Storm Shadow. О последствиях этих атак, причинённых нам ущербе, было сказано в моём заявлении 21 ноября.

Для справки, кстати, скажу, что российский аналог всех трёх модификаций ATACMS — это российская ракетная система «Искандер» и её различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая, дальность у «Искандера» больше. Новая американская ракета Precision Strike Missile (PrSM) по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги.

Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская «Скалп» и немецкий «Таурус» имеют боевую часть где-то 450−480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500−650 километров. 650 — это как раз немецкая ракета «Таурус». Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования «Хаста-1». Она имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности. Новые американские ракеты PrSM, как я уже сказал, и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам.

Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, Сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружение поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взято. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25−30%.

Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идёт полным ходом.

В нашем «меню», если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов, ракетных атак по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных исполнителей.

Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю ещё раз. Эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет.

И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система «Орешник» в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на её испытания в боевых условиях, именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетными атаками и Storm Shadow.

Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся нескоро. Напомню ещё раз, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5500−6000 градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль.

Ракета поражает даже высоко защищённые и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких ракет гроздью в одном ударе, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. Во-первых, потому что это подтверждено испытанием 21 ноября, это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, ядерного заражения после его применения.

В наличии у нас сегодня имеются несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября.

В настоящее время министерство обороны и генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве, и эти попытки продолжаются. Серийное производство «Орешника» началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей. И создаваемых угроз для Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, всё, что я сейчас говорил, всё, что доложил вам сейчас, безусловно, имеет большое значение. Но самое главное заключается всё-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя.

В конечном итоге всё зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект, но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества.

За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главарей, которые уже утратили свою легитимность. Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны и, исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся существенными преступлениями подобного рода. Они не имеют права толкать людей на смерть или на убой. Более того, как я уже сказал, приказы являются преступными.

Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение.

Поэтому наши парни воюют за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят.