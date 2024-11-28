Путин: Удары дальнобойным оружием по РФ означают прямое участие НАТО в конфликте

Использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по территории России означает прямое вовлечение НАТО в конфликт с РФ. Москва неоднократно указывала на этом, напомнил президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт», — указал глава государства.