«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 10:56

Путин: Удары дальнобойным оружием по РФ означают прямое участие НАТО в конфликте

Использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по территории России означает прямое вовлечение НАТО в конфликт с РФ. Москва неоднократно указывала на этом, напомнил президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт», — указал глава государства.

Однако предостережениям Москвы об опасности эскалации конфликта не вняли и удары по территории РФ были нанесены.

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Напомним, ранее США со своими партнёрами разрешили ВСУ бить по России западными дальнобойным ракетами. В ответ на удары 21 ноября ВС РФ атаковали объект оборонно-промышленного комплекса Украины новейшей ракетой «Орешник». Она способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием.

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Life.ru

Никита Никонов
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