Путин: Удары дальнобойным оружием по РФ означают прямое участие НАТО в конфликте
Использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по территории России означает прямое вовлечение НАТО в конфликт с РФ. Москва неоднократно указывала на этом, напомнил президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.
«Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт», — указал глава государства.
Однако предостережениям Москвы об опасности эскалации конфликта не вняли и удары по территории РФ были нанесены.
Напомним, ранее США со своими партнёрами разрешили ВСУ бить по России западными дальнобойным ракетами. В ответ на удары 21 ноября ВС РФ атаковали объект оборонно-промышленного комплекса Украины новейшей ракетой «Орешник». Она способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием.
Life.ru