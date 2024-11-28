Путин пригрозил противнику увеличением выпуска ракет на 30%

Москва знает, сколько дальнобойных систем вооружения хранится на складах потенциального противника, а посему производство ракет в России в следующем году будет увеличено на 25−30%. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено ещё на 25−30%», — сказал он.