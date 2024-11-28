Путин пригрозил противнику увеличением выпуска ракет на 30%
Путин заявил, что производство ракет в следующем году увеличится на 30%
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Москва знает, сколько дальнобойных систем вооружения хранится на складах потенциального противника, а посему производство ракет в России в следующем году будет увеличено на 25−30%. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено ещё на 25−30%», — сказал он.
Также Путин отметил, что такие меры предпринимаются на фоне данных об иностранном вооружении, которое поставляется Западом на Украину.
Недавно глава украинского «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко заявил, что Россия обладает серьёзным запасом ракет, которые она сможет беспрепятственно запускать до конца зимы. Позже Путин заявил, что у РФ имеются все собственные аналоги ракет, которые поставляются партнёрами Киеву.