Украинцев предупредили, что у России ещё долго не закончатся ракеты для «ударов возмездия»

Россия обладает внушительным арсеналом ракет, которые она сможет беспрепятственно применять до конца зимы. С таким заявлением выступил глава украинского «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко.

Дым от взрыва в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны

В пример глава центра приводит кадры со взрывами в Одессе, утверждая, что те появились в результате атаки РФ.