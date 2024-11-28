Украинцев предупредили, что у России ещё долго не закончатся ракеты для «ударов возмездия»
Коваленко: Россия обладает большим запасом ракет, которых хватит до конца зимы
Россия обладает внушительным арсеналом ракет, которые она сможет беспрепятственно применять до конца зимы. С таким заявлением выступил глава украинского «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко.
Дым от взрыва в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны
В пример глава центра приводит кадры со взрывами в Одессе, утверждая, что те появились в результате атаки РФ.
«У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, производя запасы», — написал он.
Напомним, 21 ноября РФ атаковала украинский завод «Южмаш» с использованием ракеты «Орешник». Новая российская ракета способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. . Снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Перехватить такую ракету на данный момент не способна ни одна ПВО в мире.
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