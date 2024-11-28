«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 07:49

Украинцев предупредили, что у России ещё долго не закончатся ракеты для «ударов возмездия»

Коваленко: Россия обладает большим запасом ракет, которых хватит до конца зимы

Россия обладает внушительным арсеналом ракет, которые она сможет беспрепятственно применять до конца зимы. С таким заявлением выступил глава украинского «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко.

Дым от взрыва в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны

В пример глава центра приводит кадры со взрывами в Одессе, утверждая, что те появились в результате атаки РФ.

«У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, производя запасы», — написал он.

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Напомним, 21 ноября РФ атаковала украинский завод «Южмаш» с использованием ракеты «Орешник». Новая российская ракета способна доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн — 45 Хиросим. . Снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Перехватить такую ракету на данный момент не способна ни одна ПВО в мире.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Мария Любицкая
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