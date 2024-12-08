Шестёркин официально стал самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ
«Рейнджерс» объявили о продлении контракта с вратарём Шестёркиным
Игорь Шестёркин. Обложка © X / New York Rangers
«Нью-Йорк Рейнджерс» объявили о продлении контракта с российским голкипером Игорем Шестёркиным. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Новое соглашение с 28-летним вратарём рассчитано на восемь лет, за которые россиянин получит 92 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составит $11,5 млн — больше всех в лиге.
Прежнее достижение принадлежало канадскому вратарю «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу ($10,5 млн). Сейчас хоккеист находится в долгосрочном списке травмированных и не выходил на лёд с сезона 2021/22, в котором провёл пять игр.
Напомним, первым условия нового договора «Рейнджерс» и Шестёркина раскрыл аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс. После этого вратарь помог «Нью-Йорку» обыграть «Питтсбург» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.