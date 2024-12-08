«Жду с нетерпением»: Саломе Зурабишвили заманивает Илона Маска в Грузию
Саломе Зурабишвили пригласила Илона Маска посетить Грузию
Илон Маск и Саломе Зурабишвили. Обложка © Х / Salome Zourabichvili
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети Х сообщила о встрече с Илоном Маском в Париже и выразила надежду на его будущий визит в Грузию. Их визит во Францию связан с церемонией открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери.
«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — написала она.
Напомним, Нотр-Дам восстановили после масштабного пожара 15 апреля 2019 года. Причины возгорания до сих пор не установлены. В результате пожара деревянная крыша и шпиль были полностью уничтожены, а их обломки повредили каменный свод собора в нескольких местах.
Ранее Life.ru писал, что встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже завершилась всего через 20 минут после начала и не привела к официальному заявлению. По информации СМИ, организация встречи была согласована практически сразу перед её началом.