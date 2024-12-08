«Жду с нетерпением»: Саломе Зурабишвили заманивает Илона Маска в Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети Х сообщила о встрече с Илоном Маском в Париже и выразила надежду на его будущий визит в Грузию. Их визит во Францию связан с церемонией открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери.

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — написала она.

Напомним, Нотр-Дам восстановили после масштабного пожара 15 апреля 2019 года. Причины возгорания до сих пор не установлены. В результате пожара деревянная крыша и шпиль были полностью уничтожены, а их обломки повредили каменный свод собора в нескольких местах.