«Гниль и мерзость»: Краснов раскрыл сумму, изъятую у коррупционеров за 5 лет

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за последние пять лет прокуратура взыскала в доход государства имущество коррупционеров на сумму более 760 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Краснов уточнил, что прокуроры подали свыше 400 исков, по которым было конфисковано более 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства. Общая стоимость изъятого имущества превысила 760 миллиардов рублей.

«Вот в этом и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров. Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — сказал генпрокурор.