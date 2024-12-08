«Гниль и мерзость»: Краснов раскрыл сумму, изъятую у коррупционеров за 5 лет
Краснов: Прокуратура за пять лет изъяла имущество коррупционеров на 760 млрд
Генпрокурор России Игорь Краснов. Обложка © kremlin.ru
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за последние пять лет прокуратура взыскала в доход государства имущество коррупционеров на сумму более 760 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.
Краснов уточнил, что прокуроры подали свыше 400 исков, по которым было конфисковано более 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства. Общая стоимость изъятого имущества превысила 760 миллиардов рублей.
«Вот в этом и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров. Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — сказал генпрокурор.
Ранее Life.ru сообщал, что Первоуральский городской суд Свердловской области решил до 5 февраля арестовать главу города Дегтярск Вадима Пильникова. Его подозревают в получении взятки. Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.