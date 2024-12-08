Можно лишиться почки: Врач предупредил об опасности от неконтролируемого приёма обезбола
Нефролог Резников: Чрезмерный приём обезболивающих может навредить почкам
Женщина принимает лекарство. Обложка © freepik / freepik
Неконтролируемый приём обезболивающих препаратов может серьёзно повлиять на здоровье почек. Как отметил врач-нефролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Алексей Резников, многие лекарства могут вызывать побочные действия и снимающие боль — одни из наиболее опасных в этом плане средств.
Специалист указал, что риск развития осложнений значительно возрастает, если пациенты назначают себе лекарства самостоятельно или принимают их по совету знакомых, не прибегая к консультации специалиста и без проведения необходимых анализов.
Значимая, если не сказать лидирующая роль анальгетиков в формировании нефротоксичности обусловлена широчайшими показаниями для их использования, а в связи с безрецептурным доступом и многочисленными рекламными компаниями — инвазивным распространением в современном обществе.
Неконтролируемый приём обезболивающих может вызвать анальгетическую нефропатию (АН) — форму тубулоинтерстициального нефрита. Это состояние приводит к серьёзному ухудшению почечных функций и может потребовать гемодиализа, перитонеального диализа или даже пересадки почки.
Ранняя диагностика анальгетической нефропатии затруднена, так как на начальных стадиях симптомы могут отсутствовать, отметил нефролог. Обычно пациенты обращаются к врачу при появлении отёков, кровянистой мочи или повышенного артериального давления. Нередко заболевание сопровождается головными болями и болью в суставах, из-за чего пациенты продолжают принимать обезболивающие, усугубляя ситуацию.
Несмотря на то, что пока нет достоверной информации о самых опасных группах анальгетиков, некоторые исследования указывают на особую роль фенацетина, а также аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), заключил Резников.
Ранее врач-терапевт назвала постоянную головную боль симптомом смертельно опасной болезни. По её словам, неприятные ощущения в висках и лобной части являются симптомами хронического недосыпа и частых стрессов. Также боль могут спровоцировать травмы, кислородное голодание мозга, гормональные изменения и вирусная инфекция. Но есть и более серьёзные причины, например, сахарный диабет или опухоль головного мозга.