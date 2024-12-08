В Курске и Курчатове слышны взрывы, работает система ПВО

Как пишет SHOT со ссылкой на местных жителей, первый раз «крепко грохнуло» около 4 ночи — в одном из районов в домах затряслись стëкла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно ещë несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.