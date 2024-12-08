«Орешник» (ракета)
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Регион
8 декабря, 02:36

В Курске и Курчатове слышны взрывы, работает система ПВО

Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах из-за работы ПВО, которая сбила несколько воздушных целей. В регионе объявлена ракетная опасность.

Как пишет SHOT со ссылкой на местных жителей, первый раз «крепко грохнуло» около 4 ночи — в одном из районов в домах затряслись стëкла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно ещë несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.

ПВО сбила четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями
ПВО сбила четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями

Минувшей ночью система ПВО работала в Воронеже, где был сбит украинский беспилотник. О каких-либо разрушениях не сообщалось.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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