В Ростовской области силы ПВО уничтожили два беспилотника

В районе города Новошахтинск в Ростовской области силами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения одного из БПЛА были разбиты стёкла в нескольких магазинах, пострадавших нет. Также не обнаружено следов возгорания. На данный момент силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку противника.