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Регион
8 декабря, 03:12

В Ростовской области силы ПВО уничтожили два беспилотника

В районе города Новошахтинск в Ростовской области силами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения одного из БПЛА были разбиты стёкла в нескольких магазинах, пострадавших нет. Также не обнаружено следов возгорания. На данный момент силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку противника.

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Звуки взрывов средств ПВО этой ночью также слышали жители Курска и Курчатова. Информации о последствиях на земле пока не было.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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