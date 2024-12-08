Фон дер Ляйен начала рассоривать Евросоюз соглашением с Южной Америкой

Новое торговое соглашение с южноамериканскими странами, подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стало причиной серьёзных разногласий внутри ЕС, сообщает Daily Express.

Соглашение, над которым работали более 25 лет и которое затрагивает более 700 миллионов человек, вызывает особое недовольство у Франции. В Париже опасаются, что дешёвые поставки мяса птицы и говядины из Южной Америки нанесут ущерб местным производителям.

В то же время Германия поддерживает сделку, считая её выгодной для экспорта. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм уверен, что соглашение станет стимулом для роста как немецкой, так и общеевропейской экономики.