Фон дер Ляйен начала рассоривать Евросоюз соглашением с Южной Америкой
Daily Express: Торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Евросоюз
Новое торговое соглашение с южноамериканскими странами, подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стало причиной серьёзных разногласий внутри ЕС, сообщает Daily Express.
Соглашение, над которым работали более 25 лет и которое затрагивает более 700 миллионов человек, вызывает особое недовольство у Франции. В Париже опасаются, что дешёвые поставки мяса птицы и говядины из Южной Америки нанесут ущерб местным производителям.
В то же время Германия поддерживает сделку, считая её выгодной для экспорта. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм уверен, что соглашение станет стимулом для роста как немецкой, так и общеевропейской экономики.
Ранее Латвия и Литва, которые входят в список недружественных России государств, помешали Евросоюзу одобрить 15-ый пакет антироссийских санкций. Им не понравилось желание европейцев протащить в документ прежнее положение, которое уже два года позволяет компаниям из ЕС делать вид о завершении своей деятельности в РФ, но при этом продолжать импорт и экспорт продукции.
Shutterstock / FOTODOM / GreenOak