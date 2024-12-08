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8 декабря, 04:51

Фон дер Ляйен начала рассоривать Евросоюз соглашением с Южной Америкой

Daily Express: Торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Евросоюз

Новое торговое соглашение с южноамериканскими странами, подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стало причиной серьёзных разногласий внутри ЕС, сообщает Daily Express.

Соглашение, над которым работали более 25 лет и которое затрагивает более 700 миллионов человек, вызывает особое недовольство у Франции. В Париже опасаются, что дешёвые поставки мяса птицы и говядины из Южной Америки нанесут ущерб местным производителям.

В то же время Германия поддерживает сделку, считая её выгодной для экспорта. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм уверен, что соглашение станет стимулом для роста как немецкой, так и общеевропейской экономики.

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Ранее Латвия и Литва, которые входят в список недружественных России государств, помешали Евросоюзу одобрить 15-ый пакет антироссийских санкций. Им не понравилось желание европейцев протащить в документ прежнее положение, которое уже два года позволяет компаниям из ЕС делать вид о завершении своей деятельности в РФ, но при этом продолжать импорт и экспорт продукции.

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Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Артём Гапоненко
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