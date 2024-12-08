Пушков: Оппоненты Трампа окружат его представителями «глубинного государства»

Согласно мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, вместо попыток физического устранения Дональда Трампа его оппоненты могут прибегнуть к другой стратегии: они постараются помешать утверждению предложенных им кандидатов, заменив их на более выгодных «глубинному государству» лиц.

Уже наблюдаются примеры подобной тактики. Так, кандидатуру Мэтта Гетца на должность генпрокурора сняли после скандала, а журналист Пит Хегсет, предложенный на пост министра обороны, сталкивается с постоянными нападками американских СМИ.

Трамп осознаёт, что его назначения будут блокировать, однако его стратегия заключается в демонстрации усилий по выполнению предвыборных обещаний, отметил сенатор.

«Мол, я предложил и выполнил свои обещания, но если их не утвердят — это не моя вина. Такова американская реальность. И вряд ли Трампу удастся её изменить», — написал Пушков в телеграм-канале.