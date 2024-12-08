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8 декабря, 05:02

Пушков: Оппоненты Трампа окружат его представителями «глубинного государства»

Согласно мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, вместо попыток физического устранения Дональда Трампа его оппоненты могут прибегнуть к другой стратегии: они постараются помешать утверждению предложенных им кандидатов, заменив их на более выгодных «глубинному государству» лиц.

Уже наблюдаются примеры подобной тактики. Так, кандидатуру Мэтта Гетца на должность генпрокурора сняли после скандала, а журналист Пит Хегсет, предложенный на пост министра обороны, сталкивается с постоянными нападками американских СМИ.

Трамп осознаёт, что его назначения будут блокировать, однако его стратегия заключается в демонстрации усилий по выполнению предвыборных обещаний, отметил сенатор.

«Мол, я предложил и выполнил свои обещания, но если их не утвердят — это не моя вина. Такова американская реальность. И вряд ли Трампу удастся её изменить», — написал Пушков в телеграм-канале.

Британский принц Уильям встретился с Дональдом Трампом в Париже
Британский принц Уильям встретился с Дональдом Трампом в Париже

Ранее Life.ru писал, что предложения главы офиса президента Украины Андрея Ермака не нашли особой поддержки у команды избранного президента США Дональда Трампа. Ермак во время визита в США предлагал продолжать боевые действия против России до возвращения к «границам 2022 года» и вступление Украины в НАТО. Однако обе инициативы были восприняты американской стороной без энтузиазма.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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