Британский принц Уильям встретился с Дональдом Трампом в Париже
Дональд Трамп и принц Уильям в Париже. Обложка © Х / The Prince and Princess of Wales
Наследный принц Великобритании Уильям провёл встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Independent.
До этого в британских СМИ сообщалось, что принц Уильям будет представлять короля Карла III на данном мероприятия. Встреча с Трампом стала важной частью его визита.
После службы в соборе, принц Уильям и Дональд Трамп отправились в резиденцию британского посла, где состоялась 40-минутная беседа. Впоследствии оба лидера позировали для журналистов. Трамп указал большим пальцем на Уильяма, сказав, что тот «делает фантастическую работу».
Наследный принц Великобритании Уильям встретился с Трампом. Видео Х /
The Telegraph
Церемонию открытия Нотр-Дама посетили и другие политики. Воспользоваться выдавшимся шансом на встречу с Макроном и Трампом решил Владимир Зеленский. Однако их встреча продлилась всего 20 минут без какого-либо совместного заявления. Кроме того, Трамп наградил политика отсутствием эмоций.