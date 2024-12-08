Британский принц Уильям встретился с Дональдом Трампом в Париже

Наследный принц Великобритании Уильям провёл встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Independent.

До этого в британских СМИ сообщалось, что принц Уильям будет представлять короля Карла III на данном мероприятия. Встреча с Трампом стала важной частью его визита.

После службы в соборе, принц Уильям и Дональд Трамп отправились в резиденцию британского посла, где состоялась 40-минутная беседа. Впоследствии оба лидера позировали для журналистов. Трамп указал большим пальцем на Уильяма, сказав, что тот «делает фантастическую работу».

Наследный принц Великобритании Уильям встретился с Трампом. Видео Х /

The Telegraph