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Регион
8 декабря, 04:42

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны сработали ночью в пяти регионах России, суммарно уничтожив 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака произошла в Белгородской области, где сбили 17 БПЛА. Ещё 12 дронов уничтожены над Курской областью, шесть БПЛА ликвидированы в Воронежской области, семь — в Ростовской области и четыре – в Астраханской области.

В Курске и Курчатове слышны взрывы, работает система ПВО
В Курске и Курчатове слышны взрывы, работает система ПВО

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО и разбитых стёклах в нескольких магазинах Новошахтинска при падении обломков беспилотников.

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Артур Лапсаков
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