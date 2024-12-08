Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов
Силы противовоздушной обороны сработали ночью в пяти регионах России, суммарно уничтожив 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака произошла в Белгородской области, где сбили 17 БПЛА. Ещё 12 дронов уничтожены над Курской областью, шесть БПЛА ликвидированы в Воронежской области, семь — в Ростовской области и четыре – в Астраханской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО и разбитых стёклах в нескольких магазинах Новошахтинска при падении обломков беспилотников.
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