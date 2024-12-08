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8 декабря, 04:58

Волков раздельным решением проиграл Сирилу Гану на UFC 310

Александр Волков. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Александр Волков. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей.

Это был реванш бойцов, первый поединок между ними завершился единогласной победой Гана. Волков прервал серию из четырёх побед подряд, потерпев 11-е поражение в карьере при 38 победах. Для француза эта победа стала 13-й в MMA при двух поражениях.

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Артур Лапсаков
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