МИД получил ноту из-за нападения подростков с краской на посольство Швеции в РФ

Министерство внутренних дел России получило ноту посольства Швеции в Москве из-за закидавших дипмиссию бутылками с краской подростков. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД РФ.

«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — уточнили в министерстве.

Там также подчеркнули, что российская полиция, которая обеспечивает безопасность иностранных посольств, всегда действуют профессионально и эффективно. Правоохранительные органы быстро пресекают действия нарушителей и привлекают их к административной ответственности.