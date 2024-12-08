МИД получил ноту из-за нападения подростков с краской на посольство Швеции в РФ
Министерство внутренних дел России получило ноту посольства Швеции в Москве из-за закидавших дипмиссию бутылками с краской подростков. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД РФ.
«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — уточнили в министерстве.
Там также подчеркнули, что российская полиция, которая обеспечивает безопасность иностранных посольств, всегда действуют профессионально и эффективно. Правоохранительные органы быстро пресекают действия нарушителей и привлекают их к административной ответственности.
Напомним, что в конце ноября трое неизвестных бросили бутылки и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве. На место происшествия быстро прибыли оперативные службы, которые задержали подростков.
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