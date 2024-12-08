У бывшего тренера сборной России по футболу нашли злокачественную опухоль

Врачи диагностировали рак бывшему главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву. Кроме того, у него также есть серьёзные проблемы с сердцем, которые могут вылиться в сердечную недостаточность. Об этом сообщает SHOT.

Игнатьев жаловался на сильную одышку и боли в теле. 84-летнему экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке. Врачи также назначили терапию из-за кардиомиопатии: сердечной недостаточности. Заболевание характеризуется изменениями в структуре и работе миокарда — сердечной мышцы.

Борис Игнатьев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. В 1996 году сменил Олега Романцева на посту главного тренера сборной России по футболу. Под его руководством национальная команда не смогла пройти отбор на мундиаль 1998 года во Франции. Однако при нём в 1988 году юношеская сборная СССР стала чемпионом Европы.