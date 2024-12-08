Мёртвого подростка нашли у дверей компьютерного клуба в Челябинске

В Челябинске 13-летний школьник скончался у дверей компьютерного клуба Gamers Guild. Ребёнок находился в заведении без родителей и, предположительно, надышался неизвестным газом из баллона вместе со своими приятелями. О трагедии сообщает 74.ru.

Компьютерный клуб работает круглосуточно. По словам сотрудников, подростку стало плохо, и он выбежал на улицу, видимо, подышать свежим воздухом. Его нашла без сознания недалеко от входа одна из работниц. Она занесла школьника обратно и попыталась откачать его, но безрезультатно. В региональном МВД информацию о смерти ребёнка подтвердили. Там уточнили, что признаков насильственной гибели нет. Тело погибшего отправлено на экспертизу. По предварительным данным, у мальчика случился разрыв лёгких на фоне отравления неизвестным веществом.