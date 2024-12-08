Украину призвали «одессизировать»
Британский эксперт Пилявски призвала «одессизировать» Украину ради новой нации
Антироссийская элита в Киеве никак не может найти подход к вольномыслящей Одессе, поэтому сейчас предлагается остановить насильственную украинизацию города, а, напротив, начать «одессизировать» всю страну. Об этом заявила украино-британский антрополог Анастасия Пилявски во время беседы с киевским политологом Юрием Романенко.
«Мы должны создать политическую нацию — многоголосую, инклюзивную, толерантную, абсолютно не ту, которую небольшая группка людей пропагандирует как единственный вариант», — объяснила она.
По её мнению, агрессивная политика Киева, в частности по сносу памятников в Одессе, делает только хуже и вызывает гнев даже у людей, лояльных к режиму Владимира Зеленского. «Мазохистская, суицидальная агрессия» против одесситов должна прекратиться, отметила Пилявски. Она задалась вопросом, чем властям помешал Александр Пушкин, памятник которому в Одессе решили снести. Такая «тупая культурная политика» настроит абсолютно всех горожан против Киева, уверена эксперт. Она добавила, что на Украине нужно развивать государственную идеологию, исходя из принципов «вольного города».
Напомним, Одесский городской совет в среду принял решение о демонтаже памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Бюст великого русского поэта, расположенный на Приморском бульваре в историческом центре города, был установлен в период с 1887 по 1889 год. Памятник, выполненный из гранита и бронзы, находится в непосредственной близости от Потёмкинской лестницы — одной из главных достопримечательностей Одессы. Его создание стало возможным благодаря пожертвованиям горожан.
ТАСС / Zuma