Антироссийская элита в Киеве никак не может найти подход к вольномыслящей Одессе, поэтому сейчас предлагается остановить насильственную украинизацию города, а, напротив, начать «одессизировать» всю страну. Об этом заявила украино-британский антрополог Анастасия Пилявски во время беседы с киевским политологом Юрием Романенко.

«Мы должны создать политическую нацию — многоголосую, инклюзивную, толерантную, абсолютно не ту, которую небольшая группка людей пропагандирует как единственный вариант», — объяснила она.

По её мнению, агрессивная политика Киева, в частности по сносу памятников в Одессе, делает только хуже и вызывает гнев даже у людей, лояльных к режиму Владимира Зеленского. «Мазохистская, суицидальная агрессия» против одесситов должна прекратиться, отметила Пилявски. Она задалась вопросом, чем властям помешал Александр Пушкин, памятник которому в Одессе решили снести. Такая «тупая культурная политика» настроит абсолютно всех горожан против Киева, уверена эксперт. Она добавила, что на Украине нужно развивать государственную идеологию, исходя из принципов «вольного города».