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8 декабря, 09:25

ПВО России за сутки сбила 12 снарядов чешской РСЗО Vampire и 88 беспилотников

Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 12 реактивных снарядов чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 88 БПЛА самолётного типа», — рассказали в ведомстве.

По словам представителей Министерства, с начала спецоперации Российской армии удалось уничтожить 649 самолётов, 283 вертолёта, 37 468 беспилотников, 586 ЗРК, 19 705 танков и других боевых бронемашин, 1 500 боевых машин РСЗО, 19 220 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов
Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов

Ранее российские солдаты «Солнцепёком» выжгли базу украинских войск, расположенную в посёлке Разлив к западу от Курахова. В результате удара по пункту дислокации ВСУ было уничтожено до 45 боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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