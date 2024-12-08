ПВО России за сутки сбила 12 снарядов чешской РСЗО Vampire и 88 беспилотников

Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 12 реактивных снарядов чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 88 БПЛА самолётного типа», — рассказали в ведомстве.

По словам представителей Министерства, с начала спецоперации Российской армии удалось уничтожить 649 самолётов, 283 вертолёта, 37 468 беспилотников, 586 ЗРК, 19 705 танков и других боевых бронемашин, 1 500 боевых машин РСЗО, 19 220 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29 096 единиц специальной военной автомобильной техники.