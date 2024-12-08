Почти 40 детей-конькобежцев отравились на соревнованиях в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло массовое отравление детей-спортсменов. Следователи организовали проверку по факту, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Согласно информация следствия, инцидент случился 7 декабря в городе Тарко-Сале Пуровского районе, где проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступили дети из Свердловской области. В больницу обратились 39 несовершеннолетних с отравлением, тошнотой и рвотой. Некоторых из них пришлось госпитализировать.

«В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — добавили в СК.

Доследственная проверка проводится по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.