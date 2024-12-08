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8 декабря, 10:38

Модный приговор: Учительница с криками заставила девочку смывать кривые стрелки в туалете

В Татарстане учительница силой заставила школьницу смывать макияж в туалете

В городе Бугульма, что в Республике Татарстан, учительница была в ярости, увидев на лице одной из учениц макияж. Она решила силой заставить девочку умыться в туалете. Об этом сообщает в соцсети «ВКонтакте» паблик «Казань | Честные новости».

Учитель заставляет девочку смывать макияж. Видео © VK / Казань | Честные новости

Учитель Наила Саримова посчитала макияж школьницы слишком вызывающим. Было принято решение затолкать девочку в туалет и заставить смыть с себя всё этого безобразие. Ученица плакала, но её продолжали вжимать лицом в раковину. Само исполнение стрелок преподавателя также не впечатлило. Она дала понять, что художества получились кривыми.

Происходящее снимала на камеру другая ученица. Видео попало в прокуратуру, сотрудники которой организовали проверку. Сама преподавательница говорит, что хотела таким образом привить ученице чувство опрятности внешнего вида.

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VK / Казань | Честные новости

Владимир Озеров
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