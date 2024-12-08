Лолита рассказала, как пьяные зрители с сосисками устроили «ад» на её концерте в Москве
Лолита заявила, что пьяные зрители устроили катастрофу на её концерте в Москве
Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что пьяные зрители устроили ад на её сольном выступлении в Москве. В кулуарах финального гала-концерта «Песня года» артистка заявила, что на мероприятие в зал пускали подвыпивших гостей.
«У меня недавно был сольник в Москве, и публику пускали в зал со спиртным, с едой. Концерт превращается в ад для артиста и для нормального зрителя, который пришёл», — посетовала Лолита.
Певица считает, что нельзя приходить пьяными на концерты, ведь есть нормы социума, которых следует придерживаться. Также она высказала претензии к организаторам своего выступления, отметив, что подобное коснулось и других артистов. Лолита назвала безумием ситуацию, когда «люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале». В результате концерт превращается в пьяное действие, а охрана не справляется.
Ранее Life.ru писал, что Лолита отменила шоу за пределами Москвы после саботажа на концерте в Ярославле. При этом 61-летняя артистка готова по несколько раз за день радовать жителей и гостей столицы своими песнями. За каждое выступление она берёт по 4 млн рублей.
Life.ru