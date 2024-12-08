Лолита рассказала, как пьяные зрители с сосисками устроили «ад» на её концерте в Москве

Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что пьяные зрители устроили ад на её сольном выступлении в Москве. В кулуарах финального гала-концерта «Песня года» артистка заявила, что на мероприятие в зал пускали подвыпивших гостей.

«У меня недавно был сольник в Москве, и публику пускали в зал со спиртным, с едой. Концерт превращается в ад для артиста и для нормального зрителя, который пришёл», — посетовала Лолита.

Певица считает, что нельзя приходить пьяными на концерты, ведь есть нормы социума, которых следует придерживаться. Также она высказала претензии к организаторам своего выступления, отметив, что подобное коснулось и других артистов. Лолита назвала безумием ситуацию, когда «люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале». В результате концерт превращается в пьяное действие, а охрана не справляется.