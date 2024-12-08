Мощный снегопад в Москве сменит ледяной дождь и покроет сугробы «глазурью‎»

За последние два дня на Москву и Моковскую область высыпалось немалое количество снега. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life.ru заявил, что этот снег уже вряд ли растает, а также призвал готовиться к гололёду.

Выпало много снега, но в разных районах Москвы, Московской области и Центрального федерального округа своя ситуаци, отметил эксперт. Если говорить более конкретно, в столице, например, на Балчуге выпало 10 сантиметров, на станции ВДНХ — 13, в МГУ — 10. Максимальное количество осадков в Старой Москве выпало в Тушино — 17 сантиметров. Если говорить об области, то максимальное количество снега отмечается в северо-западных и западных районах: Клин, Волоколамск, Можайск. Там от 18 до 25 сантиметров снега. Это действительно много, утверждает Вильфанд.

Естественно, возникает вопрос: сохранится ли он? По расчётам, в ближайшие недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, но это «выше нормы» — аномалия положительная. Сами значения температуры отрицательные: ночные температуры в диапазоне минус 1-6, дневные — минус 1-3 или 0-3. Это означает, что среднесуточные температуры будут отрицательными, а значит и снег сохранится. Затем в конце недели прогнозируется небольшое похолодание, потому что воздушная масса будет поступать уже не с юга и востока, а с запада, а затем с северо-запада. Температура понизится до двузначных значений ночью — минус 9-13 градусов, в ночь на субботу. Роман Вильфанд Синоптик

Сегодня необычное состояние атмосферы: воздушные массы с юга и юго-востока перемещаются, тёплый воздух на высоте 1000-1500 метров движется быстрее, чем у поверхности земли, где он тормозится за счёт трения о подстилающую поверхность. Это приводит к тому, что на высоте 1500 метров температура выше нуля, а у поверхности земли она отрицательная — минус 1-3 градуса, на севере даже минус 3-4, продолжил специалист.

«Снежинки, формирующиеся на высоте трёх километров, под действием силы тяжести попадают в тёплый воздух, тают и, оказываясь в предземном слою воздуха, снова подмерзают. Получается конструкция, когда капля воды окружена корочкой льда, — это называется ледяной дождь», — пояснил он.

По словам эксперта, сегодня во многих районах прогнозируется ледяной дождь, поэтому на дорогах будет скользко. Когда подмёрзшая капля воды падает на твёрдую поверхность — ветви деревьев, провода, подстилающую поверхность — происходит сильное подмерзание. Это переохлаждённые осадки, поэтому гололедица, объяснил Вильфанд. Ледышки, которые мы называем гололёдом, будут формироваться на проводах, и все энергетики предупреждены об этом.