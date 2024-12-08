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8 декабря, 19:36

Москвичка заставила дочь стоять босиком на снегу в качестве наказания

Mash: В Москве мать поставила дочь ходить босиком по снегу в качестве наказания

В Москве женщина заставила несовершеннолетнюю дочь стоять босиком на снегу в качестве наказания. Об этом сообщает Mash.

В Москве мать заставила дочь стоять босяком на снегу. Видео © Telegram / Mash

По словам очевидцев, москвичка впала в ярость из-за капризов девочки и раздела её догола, заставив ходить по свежевыпавшему снегу. Инцидент произошёл в Басманном районе столицы на улице Фридриха Энгельса. Температура воздуха при этом была минус два градуса.

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Ранее в Нижнем Новгороде женщина положила свою новорождённую дочь голой на снег и записала её крики на видео. Женщина намеревалась показать эти кадры отцу ребёнка, который страдает от наркотической зависимости.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Наталья Афонина
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