Москвичка заставила дочь стоять босиком на снегу в качестве наказания

В Москве женщина заставила несовершеннолетнюю дочь стоять босиком на снегу в качестве наказания. Об этом сообщает Mash.

В Москве мать заставила дочь стоять босяком на снегу. Видео © Telegram / Mash

По словам очевидцев, москвичка впала в ярость из-за капризов девочки и раздела её догола, заставив ходить по свежевыпавшему снегу. Инцидент произошёл в Басманном районе столицы на улице Фридриха Энгельса. Температура воздуха при этом была минус два градуса.