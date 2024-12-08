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Регион
8 декабря, 12:34

Основатель «Веги» создал новый добровольческий отряд для отправки на СВО

Андрей Панфёров. Фото © VK / panferov_andrej2019

Андрей Панфёров. Фото © VK / panferov_andrej2019

В Новосибирской области открыт набор добровольцев в новый отряд БАРС «Орион», созданный на базе Минобороны РФ. Его основателем стал первый командир спецбатальона «Вега» Андрей Панфёров, пишет «Царьград».

Ожидается, что новый отряд будет «тяжелее» предшественника. Заявки на вступление в него подают не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов. Им предлагают зарплату от 210 рублей в месяц и все льготы, положенные участникам СВО законом.

«Задачи, которые, как ожидается, он будет выполнять, предполагают использование современных видов техники, вооружения и аппаратуры», — отметил Панфёров.

Новые добровольческие отряды «Барс» будут действовать в приграничных регионах России
Новые добровольческие отряды «Барс» будут действовать в приграничных регионах России

Он заявил, что формирование отряда должно пройти в максимально сжатые сроки. По опыту «Веги», это может занять полтора-два месяца.

Напомним, что участники СВО могут рассчитывать не только на хорошие выплаты от государства, но и определённые льготы. Например, бесплатное образование, лагерь для детей или освобождение от уплаты налогов.

Алёна Зиновьева
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