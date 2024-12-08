Основатель «Веги» создал новый добровольческий отряд для отправки на СВО

В Новосибирской области открыт набор добровольцев в новый отряд БАРС «Орион», созданный на базе Минобороны РФ. Его основателем стал первый командир спецбатальона «Вега» Андрей Панфёров, пишет «Царьград».

Ожидается, что новый отряд будет «тяжелее» предшественника. Заявки на вступление в него подают не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов. Им предлагают зарплату от 210 рублей в месяц и все льготы, положенные участникам СВО законом.

«Задачи, которые, как ожидается, он будет выполнять, предполагают использование современных видов техники, вооружения и аппаратуры», — отметил Панфёров.

Он заявил, что формирование отряда должно пройти в максимально сжатые сроки. По опыту «Веги», это может занять полтора-два месяца.