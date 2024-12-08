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8 декабря, 14:29

В Финляндии собрались расширить антироссийские санкции

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила о готовности расширить санкции против РФ

Финляндия поддержит расширение антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, если Европейский союз выдвинет инициативу по запрету никеля из РФ. Об этом заявила руководитель МИД страны Элина Валтонен.

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. <…> Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению»,цитирует главу финской дипломатии издание Helsingin Sanomat.

Валтонен подчеркнула, что Финляндия «вряд ли будет возражать» против внесения в санкционный список российского никеля. К слову, в финском городе Харьявалта находится единственное в Европейском союзе производство российской горно-металлургической компании «Норникель», которого, как пишет тот же Helsingin Sanomat, местные «очень стыдятся».

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Ранее о будущем российско-финских отношений высказался глава Финляндии Александер Стубб. По его словам, ситуация обязательно наладится. Но потом. А ещё он заявил, что не хотел бы оказаться в 1956 году и делать выбор между Западом и Советским Союзом.

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Shutterstock / FOTODOM / Finmiki

Юрий Лысенко
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