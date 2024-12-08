В Финляндии собрались расширить антироссийские санкции

Финляндия поддержит расширение антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, если Европейский союз выдвинет инициативу по запрету никеля из РФ. Об этом заявила руководитель МИД страны Элина Валтонен.

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. <…> Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», — цитирует главу финской дипломатии издание Helsingin Sanomat.

Валтонен подчеркнула, что Финляндия «вряд ли будет возражать» против внесения в санкционный список российского никеля. К слову, в финском городе Харьявалта находится единственное в Европейском союзе производство российской горно-металлургической компании «Норникель», которого, как пишет тот же Helsingin Sanomat, местные «очень стыдятся».