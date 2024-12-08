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Регион
8 декабря, 10:39

В Финляндии призвали поставить точку в конфликте на Украине на условиях Кремля

Профессор Финляндии Малинен: Конфликт на Украине нужно завершить на условиях РФ

Украинский конфликт нужно закончить исключительно на условиях, которые выдвигает Москва, потому что именно российские войска доминируют в боевых действиях, перейдя в активное наступление. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своём блоге на Substack.

«Поскольку Россия главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на условиях Кремля», — подчеркнул он.

По его мнению, затягивать с мирными переговорами по Украине больше нельзя, так как время играет против Киева и всё может закончиться полным коллапсом для украинских властей. Профессор предупредил, что конфликт может плавно перетечь в Европу, в частности на Запад побегут террористы, прихватив с собой оружие ВСУ, а это вызовет всплеск преступности в ЕС.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует повременить с проведением мирных переговоров с РФ до тех пор, пока она достаточно не укрепит свои позиции за счёт помощи западных союзников. Его призыв прозвучал как ответ на слова Владимира Зеленского, готового приступить к переговорному процессу без претензий Киева на утраченные территории.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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