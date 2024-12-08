Названа страна, которая может подорвать мировую экономику

В Китае всё больше водителей пересаживаются на электромобили, что является тревожным звонком для нефтяных корпораций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков, которые отмечают способность КНР подорвать мировую экономику.

41% ежегодного прироста мировых продаж нефти приходятся на Китай. Аналитики делают вывод, что вскоре КНР не нужно будет так много топлива, поскольку электромобили становятся всё популярнее. К примеру, в прошлом году каждая третья купленная в КНР машина была электрической, а в июле 2024 года продажи электро- и гибридных автомобилей впервые вытеснили авто с обычными двигателями с первых мест по продажам.

«Спрос на топливо в КНР начал снижаться раньше, чем предсказывали эксперты, на пару лет. За первые десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом исчислении. Это тревожный сигнал для поставщиков», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ОПЕК может отреагировать на это, снизив объёмы добычи нефти, либо смирившись с тем, что цена Brent опустится ниже $70, утверждает специалист департамента стратегических исследований компании ТR Ярослав Островский.