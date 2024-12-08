«Давно собирался»: Олег Газманов заговорил о выходе на пенсию

Олег Газманов сделал неожиданное признание после записи «Песни года», которую покажут зрителям в новогоднюю ночь. 73-летний исполнитель хита «Ясные дни» сообщил, что давно задумывается об уходе на пенсию.

«Давно уже собирался. Я просто высыпаюсь, и всё становится нормально», — признался певец в интервью «Дни.ру».

Впервые он хотел осуществить эту задумку в 70 лет и даже сообщил об этом прессе. Однако из-за пандемии уход на покой пришлось отложить. Во второй раз в планы вмешалось начало СВО. По словам музыканта, последние два года он очень востребован, поэтому не может покинуть своих слушателей.