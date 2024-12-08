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8 декабря, 14:45

«Давно собирался»: Олег Газманов заговорил о выходе на пенсию

Олег Газманов признался, что давно задумывается об уходе на пенсию

Олег Газманов. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Олег Газманов. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Олег Газманов сделал неожиданное признание после записи «Песни года», которую покажут зрителям в новогоднюю ночь. 73-летний исполнитель хита «Ясные дни» сообщил, что давно задумывается об уходе на пенсию.

«Давно уже собирался. Я просто высыпаюсь, и всё становится нормально», — признался певец в интервью «Дни.ру».

Впервые он хотел осуществить эту задумку в 70 лет и даже сообщил об этом прессе. Однако из-за пандемии уход на покой пришлось отложить. Во второй раз в планы вмешалось начало СВО. По словам музыканта, последние два года он очень востребован, поэтому не может покинуть своих слушателей.

Олег Газманов поддержал певца SHAMAN, но предложил сменить ему псевдоним
Олег Газманов поддержал певца SHAMAN, но предложил сменить ему псевдоним

Ранее Олег Газманов пожаловался на то, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни. Он считает ошибкой, что российские музыкальные сервисы игнорируют тему СВО. Другой причиной любимец публики назвал популярность иностранных сайтов, например, YouTube, где также не продвигается военная музыка.

Алёна Зиновьева
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