В Москве на 3 года условно осудили домработницу за кражу дорогих сумок и вина

В Москве к трём годам условно приговорили домработницу, которая украла у своего работодателя из квартиры коллекционное вино, дорогие сумки и другие вещи элитных брендов. По словам женщины, преступление она совершила из-за финансовых трудностей и покупок дорогостоящих лекарств.

Фигурантка дела проработала у некого состоятельного мужчины с марта 2022 по декабрь 2023 годов. За это время она украла сумки марок Dior, Chanel Boy, TOD’S, Longchamp, Burberry, Furla и Prada, а также авторучку Cartier, платок Hermes, часы Gucci, туалетную воду и вино Petrus, стоимость одной бутылки которого может доходить до 1,7 миллиона рублей.

«При осуществлении уборки указанной квартиры тайно похищала имущество последнего, каждый раз пользуясь тем, что её преступные действия остаются незамеченными», — говорится в материалах дела, пишет РИА «Новости».

Вину домработница признала частично и заявила, что некоторые вещи не забирала. Суд немного смягчил ей наказание из-за несовершеннолетнего ребёнка, которого она воспитывает одна. Также при вынесении приговора было учтено состояние здоровья подсудимой и её родственников.