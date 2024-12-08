В Киеве включали воздушную тревогу

По данным портала, тревога была объявлена в 16:08 по московскому времени. Кроме украинской столицы, она действовала в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях. Около 17:00 тревога в Киеве была отменена.