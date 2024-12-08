В Киеве включали воздушную тревогу
В Киеве около часа действовала воздушная тревога
В Киеве объявили воздушную тревогу. Это следует из данных сайта Министерства цифровой трансформации Украины.
По данным портала, тревога была объявлена в 16:08 по московскому времени. Кроме украинской столицы, она действовала в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях. Около 17:00 тревога в Киеве была отменена.
Ранее подполье сообщило о прилётах по украинским военным объектам и «серьёзным бандеровцам». Так, несколько взрывов произошло в пригороде Киева.
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