Петербурженка не заметила спящего сына и заявила о его пропаже в полицию

Жительница Петербурга поставила на уши полицию, заявив о пропаже сына. Она наматывала круги по району в поисках 18-летнего парня, пока он находился дома и мирно спал, пишет «Фонтанка».

Первокурсник «пропал» накануне вечером. До этого он позвонил матери и сообщил, что едет после учёбы домой. Женщина не на шутку перепугалась, когда не нашла сына в квартире. Она начала ему звонить, но телефон был выключен. Тогда тревожная мать решила отправиться на поиски отпрыска.

Она кружила по району в надежде найти парня. Ближе к полуночи женщина решила подключить к поискам правоохранителей. Когда к делу подключился участковый, выяснилось, что всё это время студент спал в своей кровати, а мать его не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что противоправных действий в отношении него никто не совершал.