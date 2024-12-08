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Регион
8 декабря, 16:13

Петербурженка не заметила спящего сына и заявила о его пропаже в полицию

Жительница Петербурга поставила на уши полицию, заявив о пропаже сына. Она наматывала круги по району в поисках 18-летнего парня, пока он находился дома и мирно спал, пишет «Фонтанка».

Первокурсник «пропал» накануне вечером. До этого он позвонил матери и сообщил, что едет после учёбы домой. Женщина не на шутку перепугалась, когда не нашла сына в квартире. Она начала ему звонить, но телефон был выключен. Тогда тревожная мать решила отправиться на поиски отпрыска.

Она кружила по району в надежде найти парня. Ближе к полуночи женщина решила подключить к поискам правоохранителей. Когда к делу подключился участковый, выяснилось, что всё это время студент спал в своей кровати, а мать его не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что противоправных действий в отношении него никто не совершал.

Ранее Life.ru писал, как в Оренбурге малыш двух-трёх лет сбежал из детского садика в поисках мамы. Ребёнок смог самостоятельно покинуть территорию, обнесённую забором с домофоном. Плачущего мальчика обнаружила случайная прохожая, которая вернула его в детсад. Мать ребёнка написала заявление в полицию с требованием проверить учреждение, так как во время «побега» с ним могло случиться всё что угодно.

Дрон с тепловизором помог засечь пропавшего в лесу шестилетнего мальчика в Ленобласти
Дрон с тепловизором помог засечь пропавшего в лесу шестилетнего мальчика в Ленобласти
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Shutterstock / FOTODOM / LeManna

Алёна Зиновьева
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